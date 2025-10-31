PUBBLICITÀ
Noleggio d’auto illegale, concessionaria sequestrata a Casal di Principe

La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato un uomo per non aver osservato il divieto di esercizio di attività commerciale emesso dalla Prefettura. I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe, nell’ambito di controlli amministrativi, hanno effettuato degli accertamenti nei confronti di un’attività commerciale di noleggio auto rilevando che la stessa, seppur già destinataria di un provvedimento di sospensione emesso dalla Prefettura di Caserta nel mese di agosto, continuava a svolgere la propria attività.

Gli operatori di Polizia, in seguito all’accesso presso la sede della società, hanno rinvenuto numerosi contratti di noleggio stipulati in data successiva al decreto interdittivo. Pertanto, hanno proceduto al sequestro dei locali e denunciato il legale rappresentante per inosservanza dei provvedimenti emessi dall’Autorità.

