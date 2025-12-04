Concorso al comune di Napoli, in arrivo 139 assunzioni

PUBBLICITÀ

Emergono i dettagli sul percorso avviato dal Comune di Napoli per l’assunzione di 139 professionisti con contratti biennali a tempo determinato, finanziati attraverso il Fondo Povertà. Si tratta di un intervento strategico pensato per colmare la carenza di personale all’interno dei servizi dedicati alle fragilità e al disagio sociale.

Il progetto è finalizzato a garantire la piena attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale Sociale 2024–2026. Le nuove figure professionali saranno impegnate nelle attività di presa in carico, supporto e accompagnamento delle persone più vulnerabili, contribuendo a rendere i servizi più efficienti e capillari in tutto il territorio cittadino.

L’amministrazione punta così a rafforzare i servizi sociali territoriali, migliorando accessibilità e qualità delle prestazioni, potenziando l’integrazione socio-sanitaria e contrastando in maniera più incisiva povertà ed esclusione sociale. L’arrivo del nuovo personale rappresenta un tassello fondamentale nella strategia complessiva per dare continuità agli interventi sul territorio e rispondere in modo più tempestivo ai bisogni delle famiglie e dei cittadini in difficoltà.