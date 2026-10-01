Condannata alla pena capitale, fallita l’iniezione alla detenuta americana

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L’esecuzione della pena capitale nei confronti di Christa Pike in Tennessee “è fallita” e la condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure. Lo rendono noto i suoi avvocati. In una nota ufficiale, i legali segnalano la “difficoltà di accesso alle vene, vene rotte, Pentobarbital degradato e assenza di assistenza medica di emergenza”. Anche alcuni testimoni sentiti dai media americani avevano riferito dell’episodio, spiegando che Christa Pike continuava a respirare anche dopo l’iniezione letale.

La Corte suprema aveva dato luce verde all’esecuzione dopo che un tribunale federale aveva ordinato di sospendere in extremis l’iniezione letale per esaminare possibili circostanze attenuanti non prese in considerazione all’epoca del processo a metà anni Novanta. I funzionari del Dipartimento penitenziario del Tennessee non hanno confermato pubblicamente l’esito dell’esecuzione, che prevedeva la somministrazione di due iniezioni di pentobarbital, né hanno risposto a una richiesta di informazioni dell’Afp.

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Fallita l’esecuzione della condanna a morte di Christa Pike

“Questa sera lo Stato del Tennessee ha nuovamente fallito nell’esecuzione di una condanna a morte legittimamente disposta”, hanno dichiarato in una nota gli avvocati di Pike. “Christa è ricoverata in un ospedale nelle vicinanze. Non siamo stati informati sulle sue condizioni”, aggiungono i legali della donna.

Nel luogo in cui era in programma la messa a morte di Pike, una prigione di massima sicurezza del Tennessee, erano presenti anche dei giornalisti, in qualità di testimoni. “Sembra che non sia andato tutto come previsto”, ha riferito John North, reporter dell’emittente Wbir. “Quando abbiamo lasciato l’edificio, per quanto ne sapevamo, probabilmente era ancora viva”, ha aggiunto in riferimento alla condannata. L’esecuzione di Pike avrebbe dovuto essere la 30esima dall’inizio dell’anno negli Stati Uniti, 16 delle quali sono avvenute in Florida (sud-est). Tutte sono state eseguite mediante iniezione letale.

La condanna per l’omicidio

La donna è stata condannata a morte per l’omicidio, commesso nel 1995, di Colleen Slemmer, 19 anni, una sua compagna nel programma di formazione professionale Job Corps di Knoxville. Pike aveva allora 18 anni. Il delitto era legato a una rivalità sentimentale. I suoi due complici, anch’essi adolescenti — il suo fidanzato dell’epoca, 17 anni, e un’altra ragazza di 18 anni — hanno evitato la pena di morte. Il primo è stato condannato all’ergastolo, mentre la seconda ha ricevuto una pena sospesa in cambio della sua testimonianza contro gli altri due.