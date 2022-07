Camorra e droga, oltre un secolo di carcere per i ras del Rione Traiano

Una vera e propria stangata. Oltre un secolo di carcere per i ras del Rione Traiano, quelli dei clan Cutolo e Sorianiello. Questa la decisione presa dal gip De Angelis nel processo svoltosi con il rito abbreviato (formula che prevede in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena). Alla sbarra figuravano personaggi di primo piano della mala flegrea come Giuseppe Mazzaccaro ‘Peppe della Novantanove’, indicato come reggente del gruppo che proprio nelle palazzine della zona detta ’99’ la sua roccaforte (leggi qui l’articolo). Mazzaccaro è stato condannato a 15 anni di carcere. Le ordinanze di custodia cautelare, firmate dal gip Fabrizio Finamore, emesso all’esito di una complessa attività di indagine, furono eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Napoli – Bagnoli e coordinata dalla D.D.A. in un maxi blitz del maggio dello scorso anno (leggi qui l’articolo). Tra le altre condanne spiccano quelle per il ras del Casale di Posillipo (e, per un breve periodo, ex reggente dei Cutolo) Antonio Calone che ha rimediato 16 anni e otto mesi.

Il triumvirato che gestiva il gruppo Cutolo dell’area flegrea

I dati probatori a sostegno dell’emissione dell’ordinanza cautelare hanno permesso di ricostruire l’esistenza e l’operatività del gruppo camorristico capeggiato da Gennaro Carra, Vincenzo Cutolo (figlio di Salvatore e di Giuseppina Ostinato) e di Francesco Pietrolungo nell’area territoriale del Rione Traiano, facendo luce sulle dinamiche e sulle finalità associative (traffico di stupefacenti ed estorsioni), nonché sulle modalità di gestione della “cassa comune”, funzionale anche al mantenimento degli affiliati detenuti e dei loro familiari. Tra le altre condanne emesse ieri ci sono Ciro Capocelli (10 anni e sei mesi), Ciro Pauciullo (12 anni), Vincenzo Pauciullo (10 anni e sei mesi), Paolo Perrella (12 anni e sei mesi), Andrea Mennone (14 anni), Stefano Scevola (14 anni) e i 14 anni di reclusione per Giuseppina Ostinata moglie del boss Salvatore Cutolo ‘Borotalco’.