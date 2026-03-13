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Confermato il licenziamento per Giusy Giugliano, l’ex bidella “pendolare” accusata di stalking

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Confermato il licenziamento per Giusy Giugliano, l'ex bidella
Confermato il licenziamento per Giusy Giugliano, l'ex bidella "pendolare" accusata di stalking
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Certificato medico presentato in ritardo e congedo chiesto per assistere lo zio malato ma senza i necessari requisiti. La Corte di Appello di Napoli ha confermato il licenziamento dell’ex collaboratrice scolastica Giuseppina Giugliano, diventata un caso mediatico a inizio del 2023.

Confermato il licenziamento per Giusy Giugliano, l’ex bidella “pendolare” accusata di stalking

La donna, che ha 32 anni, si guadagnò la ribalta delle cronache per avere scelto di recarsi ogni giorno al lavoro da Napoli al liceo “Boccioni” di Milano per l’incapacità di sostenere le spese di una permanenza in pianta stabile in Lombardia.

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Alla solidarietà iniziale subentrò la diffidenza con la scoperta che quei viaggi non erano stati in realtà così frequenti e che la donna aveva usufruito di un lungo periodo di malattia.

A novembre dello stesso anno fu assegnata provvisoriamente alla scuola di Caivano, il Morano, in cui è dirigente Eugenia Carfora, la preside a cui è ispirata la fiction Rai che ha come protagonista Luisa Ranieri, dove all’ inizio del 2024 iniziarono i problemi. Le vennero formalmente contestate le assenze prolungate dal lavoro, non giustificate, e poi anche il licenziamento, a cui si oppose.

Quindi il pronunciamento dei giudici che hanno confermato la sentenza di primo grado. L’ex collaboratrice scolastica è sotto processo al tribunale di Napoli Nord per stalking ai danni proprio della preside Carfora.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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