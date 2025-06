PUBBLICITÀ

Dopo la smentita sulle visite mediche che avrebbe dovuto sostenere ieri, a Villa Stuart, Kevin De Bruyne, tra i tifosi del Napoli era calata la preoccupazione. E le ultime dichiarazioni del padre (“Napoli non è l’unica destinazione, ci sono trattative aperte anche con altri club e sarà mio figlio a decidere quella che riterrà migliore per lui”) non avevano di certo aiutato.

Ma per l’arrivo del centrocampista belga all’ombra del Vesuvio è ormai questione di tempo, o meglio di giorni. Le visite mediche sono state ufficialmente fissate dopo la fine della sosta nazionali, durante la quale De Bruyne sarà impegnato con il suo Belgio in occasione delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Conto alla rovescia per De Bruyne al Napoli, l’ultimo post di Lukaku spazza via ogni dubbio

E a spazzare via gli ultimi dubbi, che negli ultimi giorni hanno tormentato molti tifosi azzurri, ci ha pensato Romelu Lukaku, che di De Bruyne è compagno di nazionale. Il centravanti ha infatti postato, sul proprio profilo Instagram, alcune foto che ritraggono il suo arrivo in ritiro coi “Red Devils” nonché alcuni scatti durante la sessione di allenamento, durante la quale appare più volte in compagnia proprio di De Bruyne.

E, a dare manforte a questa sorta di “rassicurazione” fornita da Lukaku ai suoi tifosi, ci ha pensato la stessa SSC Napoli, che ha lasciato un “like” al post del suo centravanti.

Ormai ci siamo, è solo questione di tempo per l’arrivo del fuoriclasse belga a Napoli. E non ne vogliano detrattori o voci attendiste.

Un post condiviso da Romelu Lukaku Bolingoli (@romelulukaku)

