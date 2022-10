Contributi fitti in Campania, partono i pagamenti per 28mila richiedenti

Sono state tante le richieste di chiarimento inviate agli uffici della Regione Campania in merito al pagamento del contributo fitti annualità 2021. La Direzione precisa che sono stati predisposti dagli uffici regionali i decreti di liquidazione nei confronti delle 28.500 istanze ammesse a contributo, per un importo pari ad oltre 26 milioni di euro. I mandati di pagamento sono attualmente in esecuzione ai fini dell’accredito presso gli istituti bancari indicati dai beneficiari.

L’intera procedura richiederà il tempo materiale di lavorazione che si stima non superiore a 15 giorni lavorativi. L’ufficio regionale sottolinea, infine, che i contributi saranno erogati contemporaneamente a tutti gli aventi diritto della graduatoria, senza differenze territoriali, in quanto questo nuovo modello procedimentale, adottato quest’anno per la prima volta dalla Regione Campania, sostituisce il precedente che prevedeva il trasferimento ai comuni di riferimento delle somme da liquidare, con tempi di esecuzione anche molto diversi da comune a comune e generalmente superiori ad un anno.

ALCUNI CHIARIMENTI SUI PAGAMENTI

1. La Regione provvede direttamente all’erogazione dei contributi a favore dei beneficiari nell’ordine di graduatoria per l’importo ad ognuno di essi spettante, fino ad esaurimento fondi.

2. Il contributo fa riferimento ai canoni di locazione versati dal 1° gennaio dell’anno 2021 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2021, fino al 31 dicembre 2021. Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

3. Al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, potranno essere erogate percentuali ridotte fino ad un minimo del 50% del contributo spettante, ma in ogni caso il contributo, anche se inferiore, sarà arrotondato ad € 100.

4. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 392/1978. In mancanza il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla disciplina civilistica.

5. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell’alloggio.

6. Le somme spettanti a ciascun beneficiario sono erogate mediante accredito su c/c bancario, postale e carte elettroniche o prepagate, purché con IBAN, previa verifica della disponibilità di cassa.

7. E’ tassativamente escluso l’utilizzo di qualsiasi carta senza IBAN.