Controlli della Polizia Metropolitana: sequestri e denunce tra Quarto, Chiaiano e il centro città

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Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Metropolitana di Napoli. Gli agenti del Nucleo NISA (Nucleo Investigativo Sicurezza Ambientale) hanno portato a termine nelle ultime ore una serie di interventi tra Quarto, Chiaiano e il centro del capoluogo partenopeo, nell’ambito di un’operazione mirata alla prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa.

Riciclaggio di veicoli a Quarto

Nel Comune di Quarto, gli agenti hanno sequestrato un’autovettura con targa polacca risultata, a seguito di accertamenti tecnici, con dati identificativi contraffatti. Il conducente, un uomo originario del quartiere Pianura, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di riciclaggio.

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Blitz contro i parcheggiatori abusivi

Controlli anche nel cuore di Napoli, in particolare nell’area di Piazza Matteotti, dove il Nucleo NISA ha effettuato un’operazione contro i parcheggiatori abusivi. Nel corso dell’intervento sono state denunciate cinque persone e sequestrata una somma di circa 80 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Reati ambientali a Chiaiano

Particolarmente rilevante l’operazione condotta nel quartiere Chiaiano, dove è stata scoperta e sequestrata un’attività di carrozzeria completamente abusiva, priva delle necessarie autorizzazioni ambientali.

Secondo quanto emerso, il titolare utilizzava un terreno agricolo adiacente come deposito per veicoli, provocando l’infiltrazione nel sottosuolo di sostanze potenzialmente pericolose. Per occultare i danni ambientali, l’area sarebbe stata ricoperta con uno strato di cemento. L’intero sito è stato posto sotto sequestro, mentre il responsabile è stato denunciato per reati ambientali.

Le attività della Polizia Metropolitana proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori controlli sul territorio, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità e tutelare sicurezza e ambiente.



