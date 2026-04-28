Esami sui cuori dopo il trapianto fallito al Monaldi: fissata la data per i primi risultati

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Proseguono gli accertamenti sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore eseguito all’Ospedale Monaldi.

Nella giornata di oggi, presso l’istituto di Medicina legale di Bari, è iniziato l’incidente probatorio sui due cuori coinvolti nell’intervento: quello deteriorato arrivato da Bolzano e quello malato espiantato dal piccolo.

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A fare il punto è stato il medico legale Vittorio Fineschi, consulente del cardiochirurgo Guido Oppido, tra i sette indagati per omicidio colposo.

“Abbiamo effettuato gli esami di apertura dei cuori e una prima valutazione macroscopica”, ha spiegato Fineschi, precisando però che al momento non è possibile trarre conclusioni. “Adesso si procederà con l’esame microscopico: il 10 giugno avremo i primi dati. Prima di allora sarebbe prematuro fare qualsiasi valutazione scientifica”.

L’analisi rappresenta un passaggio cruciale per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità mediche legate al trapianto eseguito il 23 dicembre 2025.

Le operazioni peritali proseguiranno nelle prossime settimane, con nuovi accertamenti già fissati per il 10 giugno, data in cui si attendono i primi riscontri tecnici in grado di fare luce sulla vicenda.