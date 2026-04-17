Ruba 6400 euro all’anziana, giovane truffatore arrestato a Napoli

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I Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno dato esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP Tribunale di Napoli, nei confronti di un ragazzo ventiduenne, residente a Napoli, nei cui confronti sono emersi gravi indizi in relazione a delitti di truffa aggravata ai danni di persona anziana, furto in abitazione ed utilizzo indebito di carta bancoposta.

I fatti si riferiscono alla sera del 26 febbraio scorso a Ercolano, presentatosi presso la abitazione della persona offesa (dopo che questi era stata telefonicamente contattata da altro soggetto che, fingendosi il nipote, lo convinceva che a versare una somma di denaro simulando di aver sbagliato ad effettuare un bonifico), si faceva consegnare la somma di 2800 euro asportando contestualmente dalla abitazione anche due carte di pagamento; con una di queste, poi, poco dopo l’evento delittuoso, aveva effettuato un prelievo in contante di 600 euro presso ATM ed erano stati effettuati tre pagamenti di euro 1000 euro ciascuno.

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Le indagini svolte dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano, coordinati dalla VII Sezione della Procura della Repubblica di Napoli, hanno consentito la pronta individuazione dell’indagato.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è da ritenersi persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.