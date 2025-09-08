PUBBLICITÀ
HomeCronacaControllati 2 ristoranti in via Foria, trovate carenze igieniche
CronacaCronaca locale

Controllati 2 ristoranti in via Foria, trovate carenze igieniche

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Controllati 2 ristoranti in via Foria, trovate carenze igieniche
Foto di repertorio
PUBBLICITÀ

Sabato sera nell’ambito dei servizi all’uopo preposti dalla Questura di Napoli, personale della Polizia di Stato e nello specifico gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, unitamente a personale della Polizia Locale – U.O. Chiaia, hanno effettuato un controllo a 2 note attività di ristorazione di via Foria.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno contestato ad uno dei titolari la violazione per l’installazione di un gazebo con pedana diffidando il predetto ad individuare ulteriori locali da destinare ai propri dipendenti. L’altro titolare è stato invece sanzionato amministrativamente per un importo di 1.000 euro per carenze igienico sanitarie.  

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati