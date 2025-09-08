Controllati 2 ristoranti in via Foria, trovate carenze igieniche

PUBBLICITÀ

Sabato sera nell’ambito dei servizi all’uopo preposti dalla Questura di Napoli, personale della Polizia di Stato e nello specifico gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, unitamente a personale della Polizia Locale – U.O. Chiaia, hanno effettuato un controllo a 2 note attività di ristorazione di via Foria.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno contestato ad uno dei titolari la violazione per l’installazione di un gazebo con pedana diffidando il predetto ad individuare ulteriori locali da destinare ai propri dipendenti. L’altro titolare è stato invece sanzionato amministrativamente per un importo di 1.000 euro per carenze igienico sanitarie.

