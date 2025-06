Controlli sulle spiagge di Bacoli, il sindaco: “Multe al lido”

PUBBLICITÀ

Stamattina è stato condotto un controllo su un lido situato tra Miliscola e Miseno sul lungomare di Bacoli. Gli agenti della polizia municipale hanno trovato dei lettini piazzati abusivamente.

“Ho fatto una promessa ai bagnanti. Vi difenderò sempre. L’ho fatto da ragazzino, con megafono e striscioni. Lo faccio oggi, da sindaco del nostro amato paese. Ho dato indirizzo di fare controlli a tappeto su tutte le spiagge di Bacoli. Durerà per tutta l’estate. – ha annunciato il sindaco Josi della Ragione attraverso un post sulla sua pagina Facebook – Voglio chiarirlo ancora una volta. Io ho massimo rispetto per chi lavora onestamente. Ne sono tanti. Siamo al vostro fianco. Ma non avrò mai alcuna compassione per chi calpesta i diritti dei cittadini. Lo ribadisco. Non esistono padroni sugli arenili. Ma concessionari, a tempo. Non si può occupare la battigia. Per 5 metri dal mare, la sabbia deve essere libera. Per tutti, sempre. L’accesso al mare è sempre consentito ed è sempre gratuito. Sono i punti cardinali da quali non si può mai prescindere. Chi lo fa, viene sanzionato. Senza perderci in inutili chiacchiere. In sintesi estrema: rispettiamo gli imprenditori, non daremo tregua ai prenditori. È molto semplice. Esiste una sola strada percorribile. Quella della legalità e del rispetto dei diritti delle famiglie, degli anziani, dei bambini, di tutti. Insieme, per dare voce a chi troppo spesso è stato lasciato solo. Siamo dalla parte di chi rispetta le regole. Siamo dalla parte della gente. Sempre. Un passo alla volta“.

