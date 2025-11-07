PUBBLICITÀ
Coppia di anziani investita al Vomero, 93enne ricoverato in fin di vita al Cardarelli

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Due anziani investiti mentre attraversavano la strada al Vomero. Travolti da un’auto sulle strisce all’incrocio tra via Saverio Altamura e via Simone Martini. Sono rimasti entrambi feriti gravemente. L’uomo, 93 anni, ha riportato la frattura del femore e la recisione dell’arteria femorale: è stato ricoverato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Antonio Cardarelli dove è in imminente pericolo di vita.

Ferita anche la donna che era con lui, 88 anni, ricoverata all‘ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivate le pattuglie della Polizia Locale, coordinate dalla sala operativa, che ha inviato sul posto il Cot dell’Uo Vomero e anche l’Infortunistica Stradale. Sempre la sala operativa, coordinata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, ha provveduto a chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro.

A bordo dell’auto che ha investito la coppia c’era un ultra 80enne. Il conducente si è fermato ed ha prestato subito soccorso. L’uomo è rimasto molto scosso dall’accaduto. I caschi bianchi hanno sequestrato la vettura e ritirato la patente, nell’attesa dell’esito dei test tossicologici previsti dalla normativa. L’incidente, a quanto si apprende, è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 6 novembre, attorno a mezzogiorno.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

