Corona attacca Ilary Blasi: “Ha smentito ma avevo ragione io, ora vuole solo speculare”

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno confermato la loro separazione. Su questa notizia molti ci hanno speculato, chi attaccandoli chi no: tra i primi appare Fabrizio Corona.

La rivalità tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona

E’ nota a tutti la rivalità tra Corona e la Blasi, anche se in questi ultimi anni non se ne sentiva più parlare, sopratutto dopo l’ultima discussione avvenuta tra i due nel 2018, durante la conduzione del Grande Fratello Vip in cui Ilary ha rivangato, facendo pesare a Corona, tutte le cattiverie che lui le ha fatto in passato.

Ricordiamo soprattutto l’evento di tredici anni prima in cui fu Corona, alla vigilia delle nozze tra Francesco e Ilary, rivelò un presunto flirt tra l’ex calciatore e la soubrette Flavia Vento. In seguito, fu sempre lui a dichiarare che la madre della Blasi gli avrebbe portato delle foto senza veli della figlia per farle fare strada in televisione.

Il ritorno di Corona dopo la notizia del divorzio

Dopo quel fatidico evento di circa quattro anni fa sembrava che i due non si fossero più scontrati. Ma dopo la notizia del divorzio tra Ilary e Totti c’era da aspettarsi il ritorno di Corona. L’ex paparazzo, infatti, ha deciso di non aspettare oltre prima di cogliere la palla al balzo e vendicarsi, con parole di fuoco nei confronti della sua “acerrima nemica”. E lo ha fatto senza risparmiarsi.

Sulle sue stories Instagram, Corona, si è lasciato andare in un lungo sfogo sullo scoop del momento. Definendo Ilary e le sue parole, usate nei confronti della stampa gli scorsi mesi per smentire le voci di rottura e tradimento tra lei e Totti, come “fuori luogo, egoriferite e accusatrici” e riaprendo, così una vecchia questione lasciata in sospeso tra lei e Corona.

Le parole contro la Blasi

“Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi – scrive Fabrizio – Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta Tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop, finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, TV e fotografi, quando lei lo ha fatto per vent’anni”.

Ma non si limita a questo, continua esortando i giornalisti e i paparazzi nel continuare a fare il proprio lavoro. Sfruttando la rottura di Ilary e Totti per proseguire il loro lavoro come hanno sempre fatto e come la stessa Blasi ha fatto per quasi vent’anni.