Ilary Blasi e Francesco Totti a pranzo insieme, ma la foto non smentisce l’ipotesi separazione

Un amore leggendario vissuto per quasi 20 anni. Sembra che la famosissima coppia sia scoppiata.

Le prime voci sulla rottura tra Ilary e Totti

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra stia agli sgoccioli. L’ultimo rumors poco tempo fa. Ilary era in pizzeria nel nuovo ristorante aperto da Briatore in centro e ha finito la serata nei vari localini del centro, con il coreografo Luca Tommasini, l’amico con cui era stata anche in Lapponiaz senza Totti.

Rumors sul trasloco dell’ex calciatore

Poi il rumors sul trasloco della mamma di Totti nell’attico in cui l’ex calciatore aveva passato l’estate con in figli, che inizialmente era passato in silenzio. I primi sussurri sono iniziati con le sporadiche visite di Totti dalla mamma, probabilmente erano già avvisaglie della “separazione” futura.

In seguito infatti Totti tornerà lì, vicino al mare mentre Ilary resterà a oltre 600km di distanza con i figli nella casa a Torino. L’annuncio di una presunta rottura è arrivato in estate. Gli amici dissero che: “Totti si è accorto di tante cose che prima non aveva notato”.

La risposa da parte di Ilary e Totti che smentiscono i rumors

Ma ci dobbiamo chiedere se tutto ciò che è circolato fino ad oggi sia vero. Ilary infatti ha risposto a questo rumors, ma non con delle parole. Tramite i suoi social network è girata un’immagine con lei che caccia la lingua da fuori. Una specie di sberleffo che la showgirl fa ai “ben informati” che sanno cosa sta accadendo nel suo matrimonio.

Infine arriva anche la risposta di Totti. L’ex-calciatore tramite il suo profilo Instagram fa sapere che in realtà la sua storia con Ilary non è affatto finita. Totti per smentire tutti i rumors circolati fino ad ora ha postato una foto con Ilary e la famiglia al completo mentre mangiavano una pizza.

Insomma sembra che i due ci vogliano far sapere che cosa accade in una coppia, quali siano gli equilibri e le dinamiche lo sanno solo i diretti interessati. Si può interpretare e osservare, andando vicini alla realtà, ma quella che sarà la decisione finale lo sanno solo Totti e Ilary.

Ilary Blasi e Francesco Totti a pranzo insieme, la quiete dopo la tempesta

Il gossip e le voci di una separazione li hanno travolti come una tempesta, ma Ilary Blasi e Francesco Totti non si sono scomposti più di tanto. Dopo la secca smentita dell’ex capitano della Roma, la loro vita di coppia prosegue serena e rilassata. Il settimanale Chi li ha paparazzati in un ristorante della Capitale, durante un tranquillo pranzo per due.

Totti e la Blasi stanno insieme da 20 anni,17 dei quali di matrimonio, e hanno tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Ai rumor su una presunta crisi, la conduttrice (che tra poche settimane tornerà al timone de “L’Isola dei Famosi” su Canale 5) ha risposto con una linguaccia social e con il video di una tranquilla cena in famiglia. L’ex calciatore era stato più diretto nella smentita: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news”. Poi è arrivata la storia di lei, i piedi nel lettone mentre guarda il marito ospite a “C’è posta per te” e ora, a mettere la parola fine al gossip, il pranzo di coppia al ristorante.