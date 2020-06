Coronavirus, weekend positivo in Campania: nessun contagiato e 0 vittime

Nessun nuovo positivo (con 1.535 tamponi eseguiti) e nessuna vittima da coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania, così come ieri: lo rende noto l’Unità di crisi della regione nel consueto bollettino. Il totale dei positivi resta fermo a 4.665 su 277.560 tamponi, quelle delle vittime a 431. Nessun nuovo guarito: il totale è lo stesso di ieri, 4.071.

Dopo il focolaio di coronavirus a Mondragone, la Campania torna a 0 contagi. Oggi l’Unità di Crisi regionale ha aggiornato i dati del contagio in Campania rispetto al punto delle ore 17. Nessun positivo dopo l’analisi di 3151 tamponi, così come non si registrano nuove vittime. Nelle ultime 24 ore c’è stato anche un paziente guarito.

Emersi in totale positivi 4.665 su 276025 tamponi analizzati. Il totale dei guariti è 4.071 di cui 4.067 totalmente e 4 clinicamente guariti. Considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Però sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Non si placano gli animi a Mondragone, dove i bulgari residenti ai palazzi Ex Cirio proseguono la protesta uscendo dalla zona rossa istituita nell’area a causa dei tanti casi di coronavirus manifestatisi in questi giorni.

Non sono, dunque, mancati momenti di tensione, con le forze dell’ordine sono però riuscite a riportare dentro gli stranieri all’interno del perimetro di sicurezza. Nonostante ciò la tensione non si è sciolta, visto che i contagi continuano ad aumentare (poco meno di 50 secondo l’ultimo bollettino), così come l’ansia dei mondragonesi che tomono che il virus possa diffondersi nell’intera città.

Le disposizioni per contenere i contagi

Fino al 30 giugno, salvo proroghe, i residenti di questi edifici – “fortemente popolati e in condizioni di alta promiscuità”, si legge nell’ordinanza -. Dovranno rimanere in isolamento domiciliare: il Comune provvederà a fornire loro derrate alimentari. Forze dell’ordine ed esercito vigileranno sul rispetto della quarantena. Nel frattempo in tutto il comune di Mondragone torna l’obbligo di indossare la mascherina, anche all’aperto, fino al 30: prescrizione che da oggi non è più valida nel resto della regione.

Mondragone zona rossa, la prima positività

A far scattare l’allarme, la positività di un uomo di origine bulgara residente nei palazzi ex Cirio la scorsa settimana e quella, venerdì scorso, di una ragazza bulgara che ha partorito all’ospedale di Sessa Aurunca scoprendo di essere positiva; i lneonato, così come il padre e i fratelli, sono risultati poi negativi.