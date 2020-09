Coronavirus, situazione allarmante nell’area nord: oggi 12 casi a Pozzuoli e 11 nel Giuglianese

È una donna di 61 residente a Napoli la vittima numero 448 del Coronavirus in Campania. Cala, invece, il numero dei positivi nel capoluogo rispetto a ieri, da 35 a 16. L’Asl Napoli 1 Centro ne ha rilevati in tutto 19: ai 16 di Napoli se ce ne sono altri 3 poi risultati di competenza di altre Asl. I rientri dall’estero riguardano 5 persone mentre sono 2 quelle rientrate dalla Sardegna (tutte segnalatesi alla mail fornita dall’Azienda sanitaria locale). Un’altra persona individuata grazie all’Unità speciale di continuità assistenziale mentre per le restanti 11 è in corso l’approfondimento per individuare le origini del contagio.

I positivi al coronavirus nella provincia di Napoli

Gli altri casi di positività al Covid dell’area metropolitana di Napoli riguardano le città di: Pozzuoli (12); Portici (2); Sant’Antimo (3); Marano (2); Melito (1); Trecase (1); Sant’Anastasia (1); Meta di Sorrento (1); Piano di Sorrento (1); Sorrento (1); Pompei (1); Torre del Greco (2); San Giorgio a Cremano (1); Casavatore (3); Casoria (2); Casalnuovo (1); Frattamaggiore (1); Grumo Nevano (2); Crispano (1); Monte di Procida (2); Afragola (3); Giugliano (3); Casandrino (1); Succivo (1); Caivano (1); Forio d’Ischia (1); Villaricca (1); Terzigno (1); Santa Maria la Carità (1).

I contagiati nelle altre province

Nel salernitano i positivi al coronavirus sono: Scafati (2); Pontecagnano (3); Nocera Inferiore (1); Bellizzi (1); Battipaglia (1). Nel casertano: Caserta città (2); Maddaloni (1); Aversa (1); Carinola (1); Santa Maria a Vico (1); San Marcellino (1); Pontelatone (1); Succivo (1); Frignano (1); Macerata Campana (1); Nel beneventano: Sant’Agata dei Goti (1); Benevento città (1); Cerreto Sannita (1). Nell’avellinese: Solofra (1); Avellino città (2); Mercogliano (1). I restanti, sono casi di persone residenti fuori regione.

Coronavirus in Campania, il bollettino di oggi: 119 positivi ed un morto

È stato pubblicato dalla Regione Campania il bollettino con tutti gli aggiornamenti relativi ai contagi da coronavirus nella giornata di oggi, 5 settembre. Sono 119 i positivi del giorno su 6.841 tamponi effettuati. In totale, dunque, i contagiati sono 7.768 su 449.451 tamponi. Si è registrato, purtroppo, un decesso nelle ultime 24 ore, che si aggiunge ai 447 precedenti. Cinque persone sono invece guarite. Il totale positivi curati sale invece a 4.476 (di cui 4.471 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). Di cui 18 casi di coronavirus dalla Sardegna, 11 da estero, 21 connessi a rientri.

PER RESTARE SEMPRE INFORMATO, VAI SU INTERNAPOLI.IT O VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK