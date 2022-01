“Paga e non avrai problemi“, arrestato per tentato estorsione a Casavatore. Mercoledì scorso i militari del Comando Compagnia di Casoria hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice le indagini preliminari presso Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura – Direzione distrettuale antimafia – nei confronti di Cosimo Di Fiore, 41 enne, per tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.

Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia sporta a dicembre 2021 da un commerciante napoletano operante nel settore degli elettroutensili, a cui era stata avanzata una richiesta di denaro per poter proseguire l’attività senza problemi. Attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e le attività investigative svolte dai militari Stazione di Casavatore, sono stati ricostruiti i momenti in cui si è consumata la tentata estorsione, con acquisizione di gravi indizi di colpevolezza a carico di Cosimo Di Fiore.