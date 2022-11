Prof lascia la scuola e apre 3 canali OnlyFans: “Ho guadagnato 1 milione”

Courtney Tillia ha lasciato la scuola per provare a vivere grazie ai guadagni ottenuti con OnlyFans. L’ex insegnante, moglie e mamma di quattro figli ha confidato al sito TMZ di avere guadagnato 1 milione di dollari in poco più di tre anni. La donna ha tre account sulla nota piattaforma a pagamento, uno dei quali è dedicato alla vendita di merchandiser, ma la maggior parte dei guadagni vengono dal profilo su cui pubblica video e foto di nudo.

Tillia ha chiarito che non la preoccupa affatto l’idea che i suoi figli possano giudicarla male. Infatti lei e suo marito hanno colto l’opportunità al balzo per insegnare ai loro bambini che bisogna coltivare una mentalità aperta.

“AVEVAMO POCHI SOLDI”

“Quando insegnavo avevamo pochi soldi. Attraverso OnlyFans siamo riusciti a fare cose meravigliose. È stata un’enorme fonte di guadagno. Abbiamo potuto viaggiare, comprare auto, trasferirci, ma anche aiutare la comunità. Quante possibilità ci sono che io torni a insegnare? Lo 0%”, dice l’ex insegnante. Tillia si è trasferita a Los Angeles insieme al marito e ai quattro figli inoltre è andata in vacanza alle Hawaii. Come ha precisato, non dimentica di donare a chi vive in ristrettezze economiche, in particolare, si prodiga per i senzatetto.