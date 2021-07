Covid in Campania, oggi 139 positivi: nessuna vittima negli ultimi due giorni

È stato pubblicato dalla Regione Campania il bollettino con tutti gli aggiornamenti relativi ai contagi da Covid nella giornata di oggi, 3 luglio. Sono 139 i positivi del giorno su 6.339 tamponi effettuati. Nessun decesso nelle ultime 48 ore (** 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

occupati: 19

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

occupati: 208

Non solo vaccini, l’UE approva 5 terapie di cura per sconfiggere il Covid

La Commissione europea ha annunciato di aver identificato cinque trattamenti “promettenti” contro il Covid-19. Si tratta di terapie “che potrebbero essere presto disponibili” in tutta l’Ue. Quattro sono anticorpi monoclonali attualmente in revisione in tempo reale da parte dell’Agenzia europea per i medicinali, un’altra è un immuno-soppressore, già autorizzato per pazienti non Covid e che potrebbe ricevere l’ok anche per il Covid. I cinque prodotti potrebbero ricevere il via libera entro ottobre. Entro la stessa data, la Commissione elaborerà un portafoglio di almeno 10 potenziali terapie.