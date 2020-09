È stato pubblicato dalla Regione Campania il bollettino con tutti gli aggiornamenti relativi ai contagi da Covid nella giornata di oggi, 5 settembre. Sono 119 i positivi del giorno su 6.841 tamponi effettuati. In totale, dunque, i contagiati sono 7.768 su 449.451 tamponi. Si è registrato, purtroppo, un decesso nelle ultime 24 ore, che si aggiunge ai 447 precedenti. Cinque persone sono invece guarite. Il totale positivi curati sale invece a 4.476 (di cui 4.471 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). Di cui 18 casi dalla Sardegna, 11 da estero, 21 connessi a rientri.

Covid, oltre 870 mila morti nel mondo: quali sono i Paesi più colpiti

(ANSA) – I contagi totali da covid nel mondo sono oltre 26,5 milioni. Il Paese più colpito al mondo restano gli Stati Uniti, con quasi 118 mila morti e 6,2 milioni di casi accertati. Segue il Brasile con 125.500 vittime e quasi 4,1 milioni di contagi totali. In preoccupante ascesa l’India, con oltre 68 mila morti e quasi 4 milioni di casi.

Covid, la situazione nel mondo

Il numero totale di casi di coronavirus in Iran è salito a 384.666 con 1.894 nuove infezioni confermate nelle ultime 24 ore, ha annunciato la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari, aggiungendo che 110 persone infette sono morte nello stesso periodo, portando le vittime complessive a 22.154. “Almeno 332.131 persone infette sono guarite, mentre altre 3.708 sono ritenuti pazienti critici. I test complessivi effettuati nel paese sono 3.355.152”, ha aggiunto.

In Belgio si sono verificati in media 445 contagi da coronavirus al giorno tra il 26 agosto e il 1 settembre, una cifra in calo dell’1% rispetto ai sette giorni precedenti, secondo i dati pubblicati questa mattina dall’istituto sanitario nazionale Sciensano. Lo scrive l’agenzia di stampa Belga. Il numero totale di infezioni dall’inizio dell’epidemia in Belgio è di 87.174 casi. Con 784 casi in sette giorni, Bruxelles ha registrato il numero più alto di infezioni confermate, 57 in meno rispetto alla settimana precedente. La provincia di Anversa invece ha registrato il calo maggiore, mentre quella di Liegi l’aumento più elevato. I morti dall’inizio della pandemia sono in totale 9.901 .

Numeri da incubo in India

L’India ha avuto oltre 86.400 contagi da coronavirus e oltre mille morti in 24 ore, che ne fanno il Paese con il più alto tasso di diffusione della malattia al mondo, e ha superato la soglia dei quattro milioni di casi. Con 4.023.179 casi accertati, l’India del terzo Paese al mondo ad aver superato questa soglia dopo gli Stati Uniti (6,3 milioni) e Brasile (4,1 milioni).

Continua la forte crescita di casi positivi per la Libia che registra nelle ultime 24 ore altri 649 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 17094 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti salgono a 272, i guariti a 2.025, e le persone attualmente positive a 14.797, con casi distribuiti ormai in tutto il Paese, anche nell’Est.

I casi di Covid-19 in Russia sono cresciuti di 5.205 nelle ultime 24 ore e il numero totale di persone infette ha raggiunto 1.020.310. Lo riferisce il centro di crisi anti-coronavirus. Secondo il centro, il tasso di crescita giornaliera non supera lo 0,5% da tre settimane di fila. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 110 rispetto ai 121 decessi segnalati il giorno prima, per un totale di 17.759. Lo riporta la Tass.

