Covid in Campania, aumentano positivi e ricoveri nel primo giorno di zona gialla: il bollettino

Situazione Covid in peggioramento in Campania. I positivi di oggi sono 9.370 su un totale di 53.819 test effettuati. Dei 31.537 test antigenici, 5.039 sono risultati positivi. Dei 22.282 molecolari, invece, emersi 4331 contagi. I ricoverati in terapia intensiva sono 92 mentre i posti letto di degenza occupati sono 1.311. Altri 25 morti (nelle ultime 48 ore; 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

Da oggi la Campania è zona gialla, le regole per green pass e attività commerciali

Da oggi la Campania sarà zona gialla e Valle D’Aosta in arancione. La notizia è stata commentata dal presidente della regione, Vincenzo De Luca: “Bisogna superare il picco di fine gennaio: resistere 15 giorni“. Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio Iss, Ministero della salute e Regioni, venerdì il ministro Roberto Speranza firmava l’ordinanza che porterà al cambio di colore la Campania e la Valle d’Aosta in arancione.

Scattano nuove regole per la zona gialla. C’è l’bbligo di indossare la mascherina Ffp2 sia nei luoghi chiusi sia negli spazi aperti. Nessun coprifuoco o obbligo di autocertificazione in viaggio. Si potrà continuare a circolare di giorno e di notte senza limitazioni anche negli spostamenti tra regioni escluse quelle rosse.

Obbligatorio il super green pass per poter usufruire sia di trasporti urbani che di mezzi a lunga percorrenza e anche per accedere a bar, ristoranti, piscine, palestre, cinema, teatri, musei e alberghi. A partire dal 20 gennaio il super green pass sarà necessario anche per parrucchieri, barbieri, centri estetici e altri servizi alla persona.

Prevista la riduzione al 35% della capienza per gli impianti sportivi per gli eventi al chiuso e al 50% per cinema e teatri. Nessun cambiamento per le scuole. Fatto salvo focolai tra gli allievi, la didattica continuerà in presenza al 100% per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Discoteche e sale da ballo saranno chiuse.