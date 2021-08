L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino ordinario riguardante l’emergenza covid. Oggi i positivi sono 670 dopo l’analisi di 7642 tamponi molecolare e 6397 antigenici. Nelle ultime 48 ore non sono stati registrati deceduti, solo 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri​. Posti letto di terapia intensiva occupati sono 13 mentre quelli liberi sono 656. Posti letto di degenza occupati sono 246 su 3160 disponibili.

COVID IN CAMPANIA, IL RAFFRONTO CON I NUMERI DEL 4 AGOSTO

Ieri i positivi sono stati 496 su 7863 test effettuati, quindi siamo di fronte ad un netto aumento di circa 170 casi di infezione. I posti in terapia intensiva erano 12 mentre in degenza erano 239, quindi, siamo di fronte ad un lieve aumento dei ricoveri complessivi.

Si comunicano i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.00 del 5 agosto 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.654.797 cittadini. Di questi 3.087.709 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 6.742.506.

DOMANI ARRIVA IL GREEN PASS

In attesa del decreto su scuola e trasporti, scatta dal 6 agosto il green pass obbligatorio per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. L’articolo 9 bis al decreto di luglio prevede l’impiego della certificazione verde anche per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei e altri istituti e luoghi di cultura; piscine, palestre, centri benessere – compresi quelli collocati all’interno di strutture ricettive – al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione; sale gioco, scommesse, bingo e casinò; concorsi pubblici. Rimangono senza obbligo di green pass le chiese e gli oratori.

RISTORANTI E BAR

Il certificato servirà per le consumazioni al tavolo al chiuso in ristoranti e bar, dove non sarà invece necessario per il servizio al bancone. Il decreto prevede che “i titolari o i gestori dei servizi e delle attività ” per le quali serve il certificato “sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni”. Dunque spetta ai titolari degli esercizi controllare il pass, attraverso ‘Verifica C19’, la app ufficiale del ministero della Salute. Controlli che, ovviamente, potranno esser svolti anche dalle forze di polizia.

Arriva l’obbligo di Green pass per cinema e teatri, ma aumenta il numero di spettatori ammessi ad assistervi. In zona gialla si entrerà con Green pass, mascherina e distanziamento, ma gli spettatori potranno salire all’aperto dagli attuali 1000 a un massimo di 2500 e al chiuso da 500 a 1000. Mentre in zona bianca, dove ora sono fissati limiti di capienza, viene fissato un tetto all’aperto di 5000 persone e al chiuso di 2500 persone.

Per gli eventi e le competizioni sportive in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Per chi viola le regole o non effettua i controlli è prevista una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se le violazioni si ripetono in 3 giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.