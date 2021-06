Diminuiscono i nuovi positivi e resta stabile la curva dei contagi da Covid in Campania, ai livelli più bassi da quand’è esplosa la seconda ondata: oggi il virus fa registrare 147 positivi su 7.072 tamponi molecolari esaminati, 40 in meno di ieri con 2.025 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 2,08% dei test, stabile rispetto a ieri quando l’indice di contagio era al 2,05%. Di tutti questi nuovi contagiati, 122 sono asintomatici e 25 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 7.337 il numero di vittime con i tre decessi registrati ieri. Anche se l’unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta deceduti in precedenza». Ancora in calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 410 ricoverati con sintomi, 30 in meno di ieri, e 29 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri. Per fortuna, invece, cresce il numero di pazienti guariti, da 354.673 a 353.124 con 451 negativizzati in 24 ore e il saldo tra numero di guariti e nuovi contagiati è positivo per il 40esimo giorno di fila.

In Campania vaccinati con la prima dose 2.953.176 cittadini. Di questi 1.122.780 hanno ricevuto anche la seconda dose.

Le somministrazioni effettuate – recita il bollettino aggiornato alle 12 di oggi – sono state, in totale, 4.075.956.

Il bollettino Covid di sabato 12 giugno

È stato pubblicato dalla Regione Campania il bollettino con tutti gli aggiornamenti relativi ai contagi da Covid nella giornata di oggi, 12 giugno. Sono 187 i positivi del giorno su 9.097 tamponi effettuati. Si sono registrati, purtroppo, 8 decessi (** 5 deceduti nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri), che si aggiungono ai 7.326 precedenti. Sono invece 585 le persone guarite. Il totale positivi curati sale invece a 354.673.