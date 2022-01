Scoppia focolaio Covid all’Ospedale del Mare, positivi 20 sanitari del pronto soccorso

Focolaio Covid all’Ospedale del Mare di Ponticelli. Secondo quanto riporta Il Mattino, sarebbero 20 i casi di contagio in corsia. Si tratta di operatori del pronto soccorso che sono risultati positivi al tampone effettuato negli ultimi giorni. Tra loro, 11 sono infermieri mentre altri 9 sono operatori socio sanitari di cui due appartenenti alle cooperative che forniscono servizi ospedalieri all’Asl Napoli 1. Nessuno dei contagiati al momento è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.

Bollettino Covid da zona rossa, in Campania oltre 30mila positivi in un giorno

Sono 30.042 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 125.665 test (di cui 48.278 molecolari e il resto antigenici) esaminati ieri. Ne deriva un tasso di positività del 23,9%, stabile rispetto al 23,87 del giorno precedente.

Le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi sono 20, di cui 14 nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati in terapia intensiva aumentano del 10 per cento in 24 ore, a quota 85 (+8), quelli di degenza sono 1.091 (+6), oltre un terzo dei 3.160 disponibili al momento per il covid in tutta la regione considerando anche l’offerta privata. (ANSA).