 Covid, gli ultimi dati in Campania: in calo positivi e ricoveri

Buone notizie per la Regione Campania, l’ultimo bollettino fa tirare un sospiro di sollievo. Calano infatti i positivi ed i ricoveri, si aggiungono però alla triste lista altre sette vittime. La Campania stava registrando, come la maggior parte delle regioni della penisola, un aumento dei contagi, la spaventosa “salita” dei casi sembra però frenarsi.

Le ultime settimane sono state contraddistinte da un aumento dei contagi motivo per cui molti erano ricorsi di nuovo, di propria spontanea volontà, all’utilizzo della mascherina. Lo stesso Governatore della Regione Campania aveva lanciato più volte il suo monito, per lui indossare la mascherina rimaneva fondamentale. Il Presidente, anche questa volta, si era infatti schierato contro le scelte venute “dall’alto”. L’esecutivo e i ministeri interessati avevano infatti ormai dato libero arbitro, il Governatore diffidava e continuava a consigliare l’utilizzo della mascherina.

Calano positivi e ricoveri

Gli ultimi dati della Regione fanno però tirare un sospiro di sollievo. A fronte di 27.747 test effettuati sono 5.539 i positivi del giorno. Questo si traduce in un totale del 19,96% rispetto al 20,01. A diminuire però non sono solo i test risultati positivi, anche i ricoveri hanno infatti registrato un calo. I ricoverati nelle terapie intensive diminuiscono infatti da 30 a 28, mentre quelli in terapia ordinaria passano da 659 a 644. Rimane però un triste dato sul nuovo bollettino, si registrano infatti sette vittime.