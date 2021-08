Bollettino Covid in Campania, aumentano i positivi e ricoveri ma scende l’indice di contagio. L’Unità di crisi della Regione segnala 335 positivi su 14.129 tamponi (nel totale sono compresi sia i molecolari che gli antigenici rapidi), con un rapporto positivi/tamponi pari al 2,37%, in netto calo rispetto al 4,68% registrato ieri.

Al bilancio delle vittime si aggiungono altri 10 morti, 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza ma registrati ieri. I pazienti ricoverati sono 18 in terapia intensiva, 3 più di ieri, e 327 in degenza, 10 più di ieri.

Il bollettino Covid di oggi in Campania:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 335

Test: 14.129

Deceduti: 6 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 18

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 327

** Posti letto Covid e offerta privata.