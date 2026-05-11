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Notte di paura a Boscoreale, dove una palazzina interessata da lavori di riqualificazione è stata sgomberata in via precauzionale dopo che diversi residenti hanno segnalato forti scricchiolii provenienti dalle pareti dell’edificio.

L’allarme è scattato durante la notte, quando le segnalazioni degli occupanti hanno portato all’intervento immediato dei vigili del fuoco e della polizia locale. La struttura, ritenuta potenzialmente a rischio, è stata evacuata per motivi di sicurezza. Otto nuclei familiari, per un totale di 22 persone, hanno dovuto abbandonare i propri appartamenti e trovare sistemazione autonoma presso parenti, amici o conoscenti.

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Crepe nelle pareti, sgomberate 22 persone nella palazzina pericolante nel Napoletano

Secondo quanto emerso, i residenti avrebbero avvertito con chiarezza rumori sospetti e scricchiolii provenienti dalla struttura mentre all’interno del fabbricato erano in corso lavori di ristrutturazione e riqualificazione. La situazione ha generato immediata preoccupazione tra gli abitanti della palazzina, che hanno richiesto l’intervento delle autorità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i primi controlli tecnici sulla stabilità dell’edificio. Dopo le verifiche preliminari e considerata la possibile presenza di rischi per la staticità del fabbricato, è stata disposta l’evacuazione immediata dell’immobile.

L’ordinanza del sindaco Pasquale Lauro

A firmare il provvedimento di sgombero è stato il sindaco di Boscoreale, Pasquale Lauro, che ha adottato un’ordinanza urgente finalizzata alla tutela della pubblica e privata incolumità. Il Comune ha disposto il divieto di accesso e di permanenza nel fabbricato, oltre allo sgombero cautelativo di tutti gli occupanti.

Nel corso della notte le famiglie residenti hanno lasciato gli appartamenti per motivi di sicurezza. Non risultano feriti, ma la situazione ha provocato forte apprensione tra gli abitanti della zona e tra gli stessi residenti dello stabile.

Sulla vicenda è intervenuto anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione. In una nota diffusa dalla Prefettura è stato spiegato che il prefetto segue “con la massima attenzione l’evolversi della situazione per un fabbricato del Comune di Boscoreale sgomberato la notte scorsa dai vigili del fuoco e dalla polizia locale”.