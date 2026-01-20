Cresce l’emergenza rifiuti a Licola, strade trasformate in una discarica a cielo aperto

PUBBLICITÀ

Emergenza rifiuti tra Varcaturo e lato giuglianese della frazione di Licola Mare. Da giorni diverse persone continuano a sversare sacchetti di immondizia e rifiuti di ogni genere lungo le strade, trasformando la fascia costiera in un’autentica discarica a cielo aperto.

Diversi sono i post di denuncia pubblicati sui social nelle ultime ore, tra cui spicca quello dell’attivista del Comitato Fascia Costiera Chiara Giunta, che così scrive: “La situazione rifiuti sta diventando veramente un’emergenza! Molte zone della fascia costiera giuglianese sono diventate delle vere e proprie discariche. In sequenza: 1) Licola Mare; 2) Via Vicinale I gelsi incrocio via Carrafiello; 3) Via Ripuaria nei pressi del IV Circolo; 4) Traversa di fronte il Vivaio Panella dove ci sono rifiuti pericolosi come amianto”.

Sulla vicenda si esprime, con un altrettanto post di denuncia su Facebook Umberto Mercurio, che scrive: “Questa è la situazione 15 minuti fa, la gente continua imperterrita a depositare i sacchetti. Mi chiedo dove sono i controlli e dov’è la Municipale a controllare. Questa situazione va fatta finire e alla svelta. Così non se ne esce”.