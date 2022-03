Truffe con criptovalute, Andrea Sannino si sfoga sui social: “Ora basta, vi denuncio”

Il giro di truffe effettuate tramite le nuove criptovalute non accenna a fermarsi. A parlare è il cantante napoletano Andrea Sannino con un post sui social.

Sfruttavano il nome di Sannino per convincere a investire in criptovalute

Di recente è emerso che alcuni personaggi ignoti si siano avvalsi della fama dell’artista partenopeo per convincere altri ad investire nelle criptovalute. Sannino, venuto a conoscenza di ciò, non ha esitato a prendere le distanze da questo genere di attività. Ancora una volta, quindi, i social si rivelano preziosi mezzi di comunicazione, attraverso i quali il cantante ha personalmente denunciato quanto accaduto. Presumibilmente, le voci degli investimenti in criptovalute sono nate in seguito alla vacanza a Dubai che Andrea Sannino ha recentemente fatto con moglie e figli.

Le parole del cantante su Instagram

Su Instagram si legge: “Se qualcuno vi dice che ho investito in cripto non credetegli! Bugia, bugia, bugia!” Poi spiega: “Nulla contro chi lo fa, ma se io non l’ho fatto non si può usare il mio nome per convincere altri. Non ho un centesimo in criptovalute, anzi, rientro tra gli scettici nei confronti di questo nuovo business. Per questo non ho mai accettato di entrare a farne parte”.

L’avvertimento di Sannino in merito alle criptovalute

A seguire, Sannino lancia un monito, invitando a non farsi ingannare. “E pensate che se ‘questi’ iniziano così – con una bugia gratuita – faccio bene a non fidarmi. E fareste bene anche voi!”

Il racconto della vacanza a Dubai di Sannino

Infine, offre una precisazione sul suo soggiorno a Dubai: “Ci sono stato per la prima volta in vacanza con la mia famiglia. Non ho mai fatto investimenti! Non ho crypto, né case, ma solo foto ricordo“. Concludendo: “Non permetto a nessuno di vendere il mio nome per i propri interessi“