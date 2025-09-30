Schianto nel Casertano, il giovanissimo Cristian muore in auto

PUBBLICITÀ

Stanotte alle ore 2 un’auto con a bordo 3 ragazzi si è schiantata contro un muro di una tabaccheria della zona tra Alvignano e Caiazzo. Nell’impatto ha perso la vita Cristian Fimiani, 16enne di Caiazzo che era in auto con il fratello e un amico. I due feriti sono stati liberati dalle lamiere dai vigili del fuoco e immediatamente affidati ai sanitari del 118.

Un weekend tragico in Campania: morti Pasquale e Nicola

Ieri notte si è verificato un incidente sulla Nazionale ad Angri. L’impatto tra una moto e un’auto ha causato la morte di Pasquale Pio Mandile. Il 20enne

viaggiava a bordo della moto Yamaha 600 quando si è scontrato con una Ford Fiesta.

PUBBLICITÀ

“In questo momento di immenso dolore, esprimo la mia più sentita vicinanza alla famiglia e agli amici di Pasquale Pio, il nostro giovane concittadino che ci ha lasciati stanotte. Mi stringo a loro nel silenzio rispettoso di una tragedia che lascia attonita l’intera città.

Riposa in pace, Pasquale Pio“, scrive sui social il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli.

Sala Consilina piange è stata sconvolta dalla morte di Nicola Pio Spolzino avvenuta sabato sera dopo un incidente stradale. Fatali le ferite riportate nell’impatto tra lo scooter che stava guidando il 15enne e un’auto condotta da una donna.