Crollano pietre al Monte Echia, chiusa l’ascensore panoramica

Attimi di paura e tragedia sfiorata al Monte Echia, dove un crollo di alcune pietre ha portato alla chiusura dell’ascensore.

Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno transennato la zona. Lo smottamento ha provocato la caduta di pietre che per questione di centimetri non hanno colpito una persona che stava lavorando all’ingresso dell’ascensore.

Le persone sono state fatte scendere a piedi. I Vigili del fuoco hanno allertato immediatamente la Protezione Civile e Anm. L’ascensore non è agibile e resterà chiusa in attesa delle necessarie verifiche.