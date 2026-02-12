PUBBLICITÀ
Crollo palazzina a Casoria, al via le operazioni per rimuovere le macerie

Nicola Avolio
A seguito del parziale dissequestro dell’area di via Cavour, disposto per consentire la rimozione delle macerie, questa mattina alle ore 8 hanno ufficialmente preso il via le operazioni congiunte dei Vigili del Fuoco e del personale tecnico del Comune di Casoria.

L’avvio degli interventi è il risultato di un’intensa e costante interlocuzione istituzionale promossa dall’amministrazione comunale con la Prefettura di Napoli, nella persona di S.E. Michele di Bari, e con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli guidato dall’ing. Giuseppe Paduano.

Un lavoro sinergico che ha consentito di accelerare i passaggi tecnici necessari per entrare nella fase operativa.

Le attività in corso hanno carattere propedeutico: comprendono la rimozione dei detriti e le
verifiche strutturali sugli immobili interessati. Solo a seguito di un parere tecnico positivo sarà possibile autorizzare il rientro di una parte dei cittadini attualmente sgomberati, limitatamente agli edifici che risulteranno pienamente sicuri.

«Ringrazio la Prefettura di Napoli e il Prefetto Michele di Bari – dichiara il sindaco Raffaele Bene – per la costante attenzione e il supporto istituzionale, così come il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco guidato dall’ingegner Giuseppe Paduano per la professionalità e la tempestività dimostrate. Il dissequestro parziale ci consente oggi di intervenire concretamente. Il nostro obiettivo è permettere, dove possibile e in totale sicurezza, il rientro di una parte dei residenti e iniziare così a ridurre gradualmente l’emergenza».

Parallelamente alle operazioni tecniche, prosegue senza interruzioni l’assistenza alle famiglie coinvolte. È attivo il presidio presso la biblioteca comunale con supporto informativo e assistenza psicologica, mentre continua l’ospitalità presso le strutture garantite grazie alla sinergia tra Comune e Regione.

«Stiamo lavorando su più livelli: gestione tecnica, coordinamento istituzionale e sostegno concreto alle famiglie. Ogni decisione sarà presa esclusivamente sulla base delle risultanze tecniche, nel segno della massima prudenza e responsabilità» conclude il sindaco.

Conclusa la fase delle verifiche e dei primi eventuali rientri, l’attenzione sarà rivolta alle situazioni più critiche riferite agli alloggi che dovessero presentare maggiori vulnerabilità strutturali.

