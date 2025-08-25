“Cucina Antica da Enrico”, a Marano tradizione e carni d’eccellenza si incontrano

PUBBLICITÀ

A Marano di Napoli, lungo la panoramica via Castel Belvedere, c’è un luogo che ha saputo conquistare il cuore e il palato di chiunque ami la buona tavola: Cucina Antica da Enrico. Più che un semplice ristorante, è una vera e propria casa dell’ospitalità, dove la tradizione culinaria napoletana si fonde con la passione per la carne di altissima qualità. Alla guida di questa realtà c’è Enrico Simeoli, ristoratore di grande esperienza che ha trasformato il suo amore per la cucina in un progetto gastronomico autentico e appassionato. Accanto a lui la moglie Maria, che porta in tavola i piatti della tradizione partenopea.

Una braceria d’autore

Il cuore pulsante del locale è la cella di frollatura a vista, dove maturano con cura scottona, angus, prussiana e altre pregiate selezioni di carne, pronte a essere servite nel pieno della loro bontà. La qualità delle materie prime e la maestria nella preparazione fanno della braceria una tappa obbligata per chi cerca un’esperienza di gusto autentica.

Se la carne è la protagonista, i piatti della cucina napoletana completano l’esperienza: mezzani alla genovese, ragù pappuliare per ore, il celebre baccalà al pomodorino e tante altre ricette che raccontano la storia e l’anima del territorio. A chiudere, i dolci della casa, preparati artigianalmente per regalare il finale perfetto a ogni pasto.

Un’offerta irrinunciabile

Tra le proposte più amate dai clienti spicca una promozione speciale: a soli 50 euro per due persone, si può gustare un menu che comprende un chilo di bistecca di scottona, parmigiana di melanzane, fagioli alla messicana, polpetta con friarielli, polenta con funghi porcini e provola, il tutto accompagnato da un’ottima bottiglia di vino. Un’occasione imperdibile per vivere una cena completa all’insegna della qualità.

Varcare la soglia di “Cucina Antica da Enrico” significa entrare in un ambiente familiare e accogliente, dove ogni dettaglio è curato con passione. È un luogo che racconta Napoli e le sue tradizioni, capace di trasformare ogni pranzo o cena in un ricordo speciale. Chi sceglie Cucina Antica da Enrico difficilmente si limita a una sola visita: i sapori intensi, l’atmosfera calda e l’autenticità della cucina invitano sempre a tornare.