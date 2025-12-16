PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàDa Villaricca al tetto del mondo, la piccola Federica D'Alterio trionfa nel...
Attualità e SocietàSport

Da Villaricca al tetto del mondo, la piccola Federica D’Alterio trionfa nel campionato di Danza Aerea

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Da Villaricca al tetto del mondo, la piccola Federica D'Alterio trionfa nel campionato di Danza Aerea
Da Villaricca al tetto del mondo, la piccola Federica D'Alterio trionfa nel campionato di Danza Aerea
PUBBLICITÀ

A soli nove anni, Federica D’Alterio ha scritto una pagina straordinaria nella storia della Danza Aerea, conquistando il titolo di Campionessa del Mondo e superando atlete provenienti da ogni parte del globo.

Un traguardo eccezionale che racconta talento, determinazione e una passione capace di volare più in alto di ogni limite.

PUBBLICITÀ

Da Villaricca al tetto del mondo, la piccola Federica D’Alterio trionfa nel campionato di Danza Aerea

Federica, originaria di Villaricca, si allena presso la Icarus Academy, un luogo che per lei rappresenta molto più di una semplice palestra: è casa, crescita e sogno. È stata infatti una delle primissime atlete dell’Accademia, seguendo un percorso costruito passo dopo passo con impegno, disciplina e amore per questa affascinante disciplina.

Sul palcoscenico mondiale, Federica ha portato in scena una coreografia creata dalla sua istruttrice Ludovica Rusciano, fondatrice della Icarus Academy. Un’esibizione ispirata a Mambo Italiano, che ha saputo unire ritmo, carattere e tecnica in una performance coinvolgente ed esplosiva.

Con la sua energia travolgente e una presenza scenica sorprendente, Federica ha dimostrato una padronanza dell’attrezzo estremamente avanzata, soprattutto considerando la sua giovanissima età. Ogni movimento raccontava sicurezza, controllo e una profonda connessione con la musica, catturando l’attenzione del pubblico e della giuria.

Questa vittoria non è solo una medaglia, ma il simbolo di un percorso costruito con passione, fiducia e visione. Federica D’Alterio è la prova che i sogni, quando sostenuti dal lavoro e da una guida attenta, possono davvero prendere il volo. E questo, per lei, è solo l’inizio.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati