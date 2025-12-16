PUBBLICITÀ

A soli nove anni, Federica D’Alterio ha scritto una pagina straordinaria nella storia della Danza Aerea, conquistando il titolo di Campionessa del Mondo e superando atlete provenienti da ogni parte del globo.

Un traguardo eccezionale che racconta talento, determinazione e una passione capace di volare più in alto di ogni limite.



Da Villaricca al tetto del mondo, la piccola Federica D’Alterio trionfa nel campionato di Danza Aerea

Federica, originaria di Villaricca, si allena presso la Icarus Academy, un luogo che per lei rappresenta molto più di una semplice palestra: è casa, crescita e sogno. È stata infatti una delle primissime atlete dell’Accademia, seguendo un percorso costruito passo dopo passo con impegno, disciplina e amore per questa affascinante disciplina.

Sul palcoscenico mondiale, Federica ha portato in scena una coreografia creata dalla sua istruttrice Ludovica Rusciano, fondatrice della Icarus Academy. Un’esibizione ispirata a Mambo Italiano, che ha saputo unire ritmo, carattere e tecnica in una performance coinvolgente ed esplosiva.

Con la sua energia travolgente e una presenza scenica sorprendente, Federica ha dimostrato una padronanza dell’attrezzo estremamente avanzata, soprattutto considerando la sua giovanissima età. Ogni movimento raccontava sicurezza, controllo e una profonda connessione con la musica, catturando l’attenzione del pubblico e della giuria.

Questa vittoria non è solo una medaglia, ma il simbolo di un percorso costruito con passione, fiducia e visione. Federica D’Alterio è la prova che i sogni, quando sostenuti dal lavoro e da una guida attenta, possono davvero prendere il volo. E questo, per lei, è solo l’inizio.