Dal 15 giugno si torna alla normalità, il Governo: “Rimuoveremo le ultime restrizioni sulle mascherine”

“Il 15 giugno rimuoveremo ultime restrizioni su mascherine”, sono queste le parole del sottosegretario alla Salute Andre Costa intervenuto a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1.

Le parole di Costa: “Il 15 giugno credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive come le mascherine al chiuso. L’obiettivo del Governo è sempre stato quello di creare le condizioni per una convivenza con il virus”.

Covid, Costa: “In autunno vaccini aggiornati, possibili richiami annuali”

“L’obiettivo”, e anche “lo scenario più probabile”, sul fronte della vaccinazione anti-Covid “credo che potrà essere quello di arrivare a un richiamo annuale”. Quanto alle nuove sottovarianti del coronavirus Sars-CoV-2, come Omicron BA.5 che sta facendo registrare un rialzo dei casi in alcuni Paesi europei, “le varianti ci sono sempre state e ci saranno – ha evidenziato il sottosegretario -. L’importante ovviamente è continuare a monitorare quello che succede e continuare a tracciare, dopodiché confidiamo di avere in autunno un vaccino aggiornato anche nei confronti delle varianti”.