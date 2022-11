Danni del maltempo a Napoli, crollo a Capodimonte: scatta la chiusura

Il maltempo, con forti raffiche di vento, ha provocato ieri pomeriggio la caduta di un frammento in piperno da un balcone della Reggia di Capodimonte, a Napoli. Il frammento, spiegano al Museo e Real Bosco di Capodimonte, è atterrato sul prato, in una zona non accessibile al pubblico. Tuttavia, in via “preventiva e per consentire tutte le verifiche ritenute utili a una serena fruizione del museo da parte del pubblico e, in particolare, le indagini tecniche complessive su tutti i balconi dell’edificio”, il Dipartimento di architettura e la direzione hanno deciso la chiusura, in via precauzionale, del Museo oggi e domani. Inoltre sempre oggi, in seguito all’avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile regionale, resterà chiuso anche il Real Bosco.

Sarà la direzione a “informare tempestivamente il pubblico sulla riapertura del Museo e del Real Bosco attraverso i propri canali istituzionali”.

Si è verificato stamane una caduta di pietrisco dalla facciata del Palazzo Santa Lucia, sede della giunta regionale della Campania. La caduta di pietre e intonaco, rovinate a terra dal secondo piano, non ha fortunatamente ferito nessuno. Il cedimento è con tutta probabilità conseguenza del maltempo che si è abbattuto nella notte su Napoli con raffiche di vento che evidentemente hanno indebolito una facciata già pericolante in alcuni punti. Il palazzo della Regione Campania, infatti, sia dal lato di via Santa Lucia che da quello di via Generale Orsini è massicciamente imbardato di teli anti-cedimento di sicurezza, fissati su finestre, cornicioni e fregi che col tempo e senza manutenzione sono diventati a rischio.