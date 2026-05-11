“Escort e feste, Minetti non è cambiata”, la testimonianza della massaggiatrice

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“Sono io la testimone dei festini con le escort a Punta del Este“. E no, “Nicole Minetti non ha mai cambiato vita, ha continuato a fare quello per cui era stata condannata in Italia, il favoreggiamento della prostituzione”. Al Fatto Quotidiano Graciela Mabel De Los Santos Torres che ha lavorato per 20 anni nella tenuta del compagno di Minetti, Giuseppe Cipriani, a Punta del Este come massaggiatrice, racconta di avere visto passare nella finca Gin Tonic modelle, imprenditori, politici e ragazze, anche minorenni, arrivate da Brasile, Argentina, Italia e Uruguay. Ha detto di essere pronta a testimoniare dai pm milanesi , a condizione di essere protetta, perché ha “paura”.

“Facevo i massaggi a casa per Cipriani”

La donna riferisce di aver cominciato a lavorare per Cipriani a 23 anni. “Facevo massaggi anche a casa sua. All’inizio era un ambiente diverso: feste, modelle, gente ricca. Poi, col tempo, tutto è diventato altro. Un sistema. Un posto dove arrivavano continuamente ragazze da Brasile, Argentina, Italia per ricchi imprenditori, politici e ospiti importanti. Prima c’erano le presentazioni, gli imprenditori, il jet set argentino, brasiliano ed europeo. Poi restavano gli ‘amici di casa’. E lì iniziavano alcool, droga e sesso.”

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Un ambiente frequentato da “imprenditori molto importanti e politici, sia uruguaiani che italiani“. La donna sostiene di avere subito molestie: “Giuseppe pretendeva massaggi sempre più intimi. A un certo punto mi chiese apertamente massaggi erotici. Quando mi rifiutai iniziarono i problemi. E Nicole Minetti era lì, presente e indifferente“.

“Tutti conoscevano Nicole”

Che”Nicole non era una presenza occasionale. Viveva lì per lunghi periodi. Tutti la conoscevano. Era lei a scegliere le ragazze. Pensava al loro aspetto, dall’abbigliamento da indossare al parrucchiere. Tutti la temevano. Quando arrivava lei cambiava il clima anche tra le ragazze era di paura“. Quanto al figlio di Minetti e Cipriani “la persona che lo seguiva davvero era Fátima, la tata uruguaiana. Viveva praticamente ventiquattr’ore su ventiquattro con lui. Nicole spesso era altrove per lavoro”. Intanto i magistrati della Procura generale della Corte di Appello di Milano stanno valutando interrogatori all’estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato alla grazia per Minetti.