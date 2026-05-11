Evade dalla sorveglianza speciale per vedere la Juve, ora rischia il carcere

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Esce di casa nonostante l’obbligo di permanenza notturna per andare da un amico a vedere la partita della Juventus: arrestato un 43enne a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia.

L’uomo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nelle ore serali, non è stato trovato in casa dai carabinieri durante un controllo dopo le 21. Il cellulare risultava spento e un testimone avrebbe riferito di averlo visto allontanarsi nel pomeriggio insieme a un conoscente.

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Le ricerche hanno poi portato i militari fino all’abitazione dell’amico, che avrebbe confermato la presenza del 43enne in casa sua per seguire la partita della Juventus. L’uomo sarebbe rimasto lì senza accorgersi dell’orario.

I carabinieri lo hanno quindi arrestato e portato nelle camere di sicurezza della stazione di Guastalla in attesa del giudizio per direttissima. Il giudice ora potrebbe aggravare la misura disponendo il carcere.