Il ds Manna scatenato sul mercato: “Non solo De Bruyne”

“De Bruyne chiuso? Stiamo lavorando in quella direzione da tanto tempo. Non vogliamo illudere i tifosi ma stiamo lavorando in quella direzione. Altri profili? Siamo pronti, dobbiamo allargare la rosa. Da domani ci pensiamo“. Le parole del direttore sportivo Giovanni Manna fanno sognare i tifosi che oggi pomeriggio hanno salutato gli eroi dello Scudetto nella loro sfilata tricolore sul Lungomare di Napoli.

“Vogliamo alzare il numero di profili all’interno della rosa, lavorare sulla qualità. Siamo abbastanza pronti, oggi ci godiamo questa giornata meravigliosa e con calma da domani ci pensiamo. Conte? Il mister è il numero uno“, ha dichiarato Manna.

Adl sgancia la bomba durante la festa scudetto: “De Bruyne è del Napoli”

E’ tutto vero, Kevin De Bruyne è di fatto un nuovo giocatore del Napoli. Il talento belga, considerato tra i più forti calciatori di questo secolo, vestirà la maglia azzurra. Ad annunciarlo è stato il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni della Rai durante la sfilata del bus lungo via Caracciolo.

In scadenza di contratto con il Manchester City, l’asso belga firmerà con i partenopei un contratto di due anni con opzione per il terzo.

“Questa mattina ci siamo sentiti in videoconferenza. Kevin era con la moglie ed i figli. Ho saputo che ha comprato una bellissima villa – ha annunciato il patron del Napoli – Prima di ufficializzarlo aspettiamo che vengano apposte le firme sui contratti”. De Bruyne, stando a quanto si apprende, potrebbe essere già domani a Napoli.

