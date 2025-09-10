PUBBLICITÀ
De Laurentiis candidato presidenza Regione? Il tweet di Adl: “Ho incontrato Meloni per 2 motivi”

Redazione Internapoli
Nellle scorse ore era stata svelata la presenza a Roma di Aurelio De Laurentiis, dove il patron avrebbe incontrato il premier Giorgia Meloni direttamente a Palazzo Chigi. Top secret i motivi del meeting, anche se qualcuno aveva ipotizzato che al centro dei discorsi ci sarebbe stata la proposta, da parte del presidente del Consiglio, di candidatura alla presidenza della Regione Campania con il sostegno dell’intero centrodestra.

L’indiscrezione non aveva però trovato conferme, ma nonostante ciò le voci non si erano arrestate.
Ci ha pensato però lo stesso produttore cinematografico a spiegare il reale motivo della sua recente visita a Roma.

”Leggo che sarei interessato a una candidatura per la Regione Campania – ha twittato Aurelio De Laurentiis – Smentisco nel modo più assoluto. Ho incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni per parlare delle due “C” che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale: Cinema e Calcio”.

