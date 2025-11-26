De Luca non molla anzi rilancia: “La gente ha la memoria corta”

PUBBLICITÀ

“C’è molta confusione, gente con la memoria corta: il campo largo lo abbiamo fatto qui cinque anni fa.

E quell’alleanza prese un milione e 800mila voti, cioè 500mila voti in più che in questa tornata elettorale”. Alla sua prima uscita pubblica due giorni dopo la vittoria di Roberto Fico, il presidente uscente della Campania Vincenzo De Luca rivendica quanto fatto e, soprattutto, replica a chi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in testa, ha parlato di una nuova stagione per la Campania.

Cinque anni fa “sono stato votato dal 70% dei cittadini. I cinquestelle – aggiunge – non hanno aderito alla coalizione per una loro scelta, non per una mia scelta, perché erano ancora nella fase ideologica e non c’era stata l’innovazione di Conte”. Ma il campo largo “vero – ribadisce – lo abbiamo fatto qui. Anche se qui lo chiamiamo diversamente, lo chiamiamo alleanza politica, alleanza progressista. Dunque, “giusto per la correttezza storica – ha concluso – l’alleanza larga è quella che abbiamo fatto 5 anni fa con un milione e 800 mila voti. Questa è una conseguenza minore di quella scelta”.

Quanto alle parole del sindaco, secondo il quale la vittoria dell’ex presidente della Camera riporta “Napoli al centro della scena politica campana e italiana” mettendo fine ad “un’anomalia”, De Luca replica così: “Napoli di nuovo centrale? Posso dire quello che ha fatto la Regione: a Napoli sono stati orientati 3 miliardi di euro di investimenti. E credo di non dover aggiungere altro”.

Ma il futuro di De Luca, quale sarà? Fare il sindaco di Salerno “Può essere un’ipotesi – risponde il governatore uscente confermando le voci che girano da settimane – Io sono interessato a fare cose concrete, non cerimonie post elettorali. Ho visto che si sono scalmanati tutti, io non sono un uomo di cerimonie e di allegrie, ma di lavoro concreto”.