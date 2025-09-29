Debutto amaro per Marianucci e Gutierrez: “Non ero questo l’esordio che sognavamo”

PUBBLICITÀ

Il Napoli esce battuto da San Siro. I ragazzi di Conte perdono la prima gara in campionato venendo agganciati in testa da Milan e Roma a quota 12 punti. Tra le note positive, per gli azzurri spicca l’esordio di due nuovi innesti del calciomercato estivo: Marianucci e Gutierrez.

La complicata gara per i due debuttanti azzurri

Non è stato sicuramente l’esordio che sognavano, ma nonostante tutto Marianucci e Gutierrez hanno dimostrato comunque qualcosa di positivo. Sui due gol incassati dai partenopei, gli errori ci sono stati, anche piuttosto gravi. La prima rete, vede l’ex Empoli non riuscire nella chiusura su Pulisic che si immola sino alla porta trovando un Saelemaekers tutto solo sul secondo palo. Lo spagnolo, si perde così l’uomo nel tentativo di andare in copertura accanto ai centrali. La seconda rete rispetto alla prima è stata incassata per errori più di reparto che di singoli ed ha visto coinvolto tutto il pacchetto arretrato dei partenopei.

La gioia espressa da Marianucci e Gutierrez sui social

“Sognavo e speravo un esordio del tutto diverso, ma ogni singolo episodio, anche il più sfortunato o il peggiore, aiuta a crescere e migliorare“. Cosi Luca Marianucci sul suo profilo Instagram al termine della gara. Il classe 2004, è onorato per aver debuttato con questi colori, in un match speciale e avvincente.

“Dopo 5 mesi, sono tornato a divertirmi su un campo da calcio. Felice di poter esordire con questa maglia. Continueremo a lavorare sodo per le prossime partite. Grazie a tutti“. Recita così il messaggio social rilasciato dal terzino spagnolo ex Girona. Gutierrez acquistato dal Napoli nelle ultime ore di calciomercato era alle prese con un infortunio rimediato durante il suo periodo in Liga Spagnola. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, il classe 2001 ha comunque sfruttato al meglio l’occasione avuta, sfiorando per poco anche la rete del possibile 1-1.

Conte in conferenza stampa ha precisato che la scelta dei due debuttanti è stata comunque forzata, ma è un bene che i due ragazzi abbiamo preso confidenza col campo.