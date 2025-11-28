Degrado e violenza tra piazza Garibaldi e Porta Nolana: “Basta, bisogna intervenire”

PUBBLICITÀ

La Stazione di Napoli Centrale, Piazza Garibaldi e Porta Nolana sono solo alcune delle zone a rischio per degrado e violenza. Non tanto di giorno dove i controlli di polizia e militari garantiscono tranquillità e sicurezza. Dal tardo pomeriggio in poi, però, la paura cresce e spesso negli ultimi tempi sono avvenuti fatti disdicevoli. Inoltre, vi è un grosso problema di immondizia e spazi ricavati per strada, in stazione o appena fuori, per i senzatetto. Abbiamo chiesto a pendolari e lavoratori com’è la situazione e come vivono queste zone. Una giovane universitaria ha raccontato di aver vissuto in prima persona la paura che le potesse accadere qualcosa perché seguita da un uomo. Si è rifugiata in un supermercato vicino e ha trovato aiuto da parte di una guardia giurata che l’ha scortata fino a metterla in salvo.