‘Dell’amore, del miracolo e della morte’: venerdì 4 novembre la presentazione del nuovo libro di Tobia Iodice

Si svolgerà venerdì 4 novembre, alle ore 18, presso il Piccolo Museo del Cameo, una delle attrazioni più gettonate dai turisti che in questi giorni affollano Napoli, la presentazione del nuovo libro di Tobia Iodice ‘DELL’AMORE, DEL MIRACOLO E DELLA MORTE’. Nel piccolo spazio di via Tribunali, dunque, Tobia Iodice ripercorrerà la vita delle tre donne che condivisero con Gabriele d’Annunzio gli anni che questi trascorse alla Capponcina, la villa faraonica che il Vate aveva preso in affitto e trasformata secondo i suoi gusti sui colli di Firenze. Eleonora Duse, la più grande attrice di tutti i tempi, Alessandra di Rudini‘, la donna più bella della sua epoca, e Giuseppina Mancini, nobildonna toscana, furono dunque le vestali del Poeta durante il suo soggiorno fiorentino, condividendo con lui un tratto della loro vita che le trasformò profondamente.

Ad affiancare Iodice in questa presentazione, il poeta Massimo Luogo. Per tutti, poi, una dolce sorpresa: al termine dell’incontro, il Piccolo Museo del Cameo offrirà infatti una degustazione del Parrozzo, il dolce tipico abruzzese ideato dal pasticcere Luigi D’Amico proprio come omaggio all’illustre concittadino, e divenuta la leccornia preferita dal Vate.