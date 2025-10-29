Scovato un ‘cimitero’ di auto rubate in un terreno a Castel Volturno

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato di Caserta, a seguito di attività investigativa, ha individuato un’area rurale abbandonata adibita a deposito di auto, risultate essere provento di furto.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno, rintracciata l’area in questione, un ampio terreno incolto, vi hanno fatto accesso tramite un varco già realizzato da ignoti tra la fitta vegetazione.

All’interno hanno rinvenuto numerose auto, di vari modelli commerciali, in parte smontate e private dei componenti meccanici e di carrozzeria, da destinare verosimilmente al mercato illecito dei ricambi. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

PUBBLICITÀ

Sono in corso accertamenti per l’individuazione dei responsabili, ritenuti responsabili dei reati di ricettazione e riciclaggio.