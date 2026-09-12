Detenuto gira per il carcere di Secondigliano con 5 panetti di droga, arrestato

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Aveva addosso mezzo chilo di hashish suddiviso in cinque panetti, il detenuto arrestato dalla Polizia Penitenziaria nel carcere di Napoli-Secondigliano. Lo rende noto l’Uspp.

Gli investogatori non esclude che l’uomo si sia reso disponibile per trasferire la sostanza stupefacente da una parte all’altra della casa circondariale, sfruttando la sua libertà di circolazione in quanto detenuto-lavorante.

“L’operazione, – spiegano il presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio – che è stata coordinata dal comandante Gianluca Colella, ha impedito che un consistente quantitativo potesse circolare all’interno del carcere”.

L’Uspp, che esprime apprezzamento per l’arresto e il sequestro, sottolinea, ancora una volta, “l’importanza dell’azione quotidiana degli agenti impegnati a garantire la sicurezza degli istituti di pena, un’azione fondamentale svolta quotidianamente dalla penitenziaria”.

“Gli agenti però – ricordano i due sindacalisti – operano in condizioni difficili e con organici non sempre adeguati, e ciononostante continuano a garantire un presidio di legalità fondamentale per la sicurezza dell’istituto e della collettività”.