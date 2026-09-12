Tragedia a Frattamaggiore, uomo travolto e ucciso dal treno in corsa

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Tragedia lungo i binari a Frattamaggiore, dove un uomo è stato investito e ucciso da un treno in transito sulla linea Formia-Napoli. L’incidente, riporta Il Mattino, si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 11 settembre, nei pressi della stazione di Frattamaggiore/Grumo Nevano.

L’allarme è scattato immediatamente e la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Aversa e Napoli Centrale per consentire l’intervento della Polfer, dei Vigili del Fuoco e lo svolgimento dei rilievi. Lo stop è iniziato intorno alle 18.10, provocando pesanti disagi ai viaggiatori.

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La vittima sarebbe un 40enne di origini straniere. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un gesto volontario.

Per far fronte all’interruzione è stato predisposto un servizio sostitutivo con autobus, mentre i collegamenti ferroviari sono stati progressivamente riprogrammati. La circolazione è rimasta fortemente condizionata fino al termine delle operazioni di recupero e dei rilievi effettuati dalle forze dell’ordine.