Investe motociclista a Monterusciello e scappa, rintracciato pirata della strada

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È stato rintracciato dalla Polizia Municipale di Pozzuoli il conducente dell’autovettura che, nei giorni scorsi, a Monterusciello, è rimasto coinvolto in un incidente stradale dandosi successivamente alla fuga. Nel sinistro ad avere la peggio è stato un motociclista, che, a seguito dell’impatto, ha riportato lesioni per le quali gli è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni.

Gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente, hanno immediatamente avviato le attività investigative finalizzate all’identificazione del conducente che si era allontanato senza prestare soccorso e senza attendere l’intervento degli organi di polizia.

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Le indagini, coordinate dal Comandante Fabio Felice De Silva, sono state condotte attraverso una serie di accertamenti capillari sul territorio. In particolare, gli investigatori hanno acquisito e analizzato le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell’area e raccolto le testimonianze utili alla ricostruzione dei fatti.

L’attività investigativa ha consentito di risalire all’autovettura coinvolta e successivamente di identificare il conducente, risultato essere un quarantacinquenne residente nel Comune di Quarto. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato connesse alla fuga e all’omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’operazione conferma l’importanza dell’attività di controllo e di indagine svolta quotidianamente dalla Polizia Municipale di Pozzuoli, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie di videosorveglianza e la collaborazione dei cittadini, strumenti fondamentali per individuare i responsabili degli incidenti e garantire la sicurezza della circolazione stradale.