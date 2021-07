Stanotte Diego Piccolo ha perso la vita in un terribile incidente a Caivano. Il 33enne, originario di Marcianise, era alla guida della sua Smart lungo l’Asse Mediano in direzione, quando alle ore 2 è avvenuto l’impatto frontale con una Alfa Mito. Complessivamente sarebbero 4 le vetture coinvolte. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise per estrarre i feriti dalle lamiere, sono giunti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri. Il corpo di Diego è stato trasferito all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Giugliano per l’accertamento medico-legale.

A breve il 33enne ristoratore avrebbe lasciato la casa materna nella frazione maceratese di Caturano per sposarsi. Dopodiché si sarebbe dovuto trasferire con la compagna Assunta e la sua bimba. Tanti amici e parenti sono incredibili davanti alla terribile notizia. Coinvolte anche 3 ragazzine nell’incidente avvenuto nella notte sulla SS87.

IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI DIEGO

Anche altre persone, tra cui tre ragazzine di età compresa tra i 10 e i 15 anni, sono rimaste ferite e trasportate in ospedale ma senza gravi conseguenze. Dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri, il 33enne, padre di una bimba piccola e residente a Macerata Campania era a bordo della sua Smart Four Four. all’altezza dello svincolo per Caivano ha impattato frontalmente contro un’Alfa Mito che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Violentissimo l’impatto, che ha ucciso sul colpo il 33enne. Un’altra vettura ha poi tamponato le prime due auto